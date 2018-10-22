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На улице Бетховена произошел пожар в двухэтажном жилом доме

22 октября 2018, 14:45
На улице Бетховена произошел пожар в двухэтажном жилом доме
22 октября 2018 года в 11.25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Бетховена в городе Гусеве в двухэтажном кирпичном жилом доме на две семьи. Полностью выгорела деревянная пристройка размерами 15×15м и отдельностоящий деревянный сарай размерами 25×15м.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13 и ПСЧ-11 и ПСЧ27 в составе 15 человек и 4 единиц техники.

Пострадавших нет.
пожар
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