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В поселке Северном в одноэтажном кирпичном доме полностью выгорела комната

12 сентябрь 2017, 11:49
В поселке Северном в одноэтажном кирпичном доме полностью выгорела комната
11 сентября 2017 года, в 15.19, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Северном Гусевского городского округа. В одноэтажном кирпичном жилом доме, размерами 10х15 м, полностью выгорела комната, площадью 12 кв.м., и прогорело потолочное перекрытие на площади 1 кв.м..

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13 и ПСЧ-24 в составе 8 человек и 2 единиц техники.

Пострадавших нет.
Теги: пожар
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