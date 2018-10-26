26 октября в 11.30 с улицы Школьной города Гусева вывезена авиабомба ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны для последующего уничтожения. Взрывоопасный предмет находился между зданием ФОКа и ул. Загородной, рассказали в пресс-службе МЧС России.
Для вывоза авиабомбы привлекались силы и средства ЗАО «Форпост Балтики плюс», пожарный расчет ПСЧ-13, полиции и бригады СМП в составе 12 человек и 4 единиц техники.
Помощь спасателей не потребовалась.
На улице школьной обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны
26 октября 2018, 12:20бомба
537 просмотровНовость отредактирована Сегодня, 15:14
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