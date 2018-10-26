На улице школьной обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

26 октября 2018, 12:20

26 октября в 11.30 с улицы Школьной города Гусева вывезена авиабомба ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны для последующего уничтожения. Взрывоопасный предмет находился между зданием ФОКа и ул. Загородной, рассказали в пресс-службе МЧС России.



Для вывоза авиабомбы привлекались силы и средства ЗАО «Форпост Балтики плюс», пожарный расчет ПСЧ-13, полиции и бригады СМП в составе 12 человек и 4 единиц техники.



Помощь спасателей не потребовалась.

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