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Информационный сайт города Гусева

На улице школьной обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

26 октября 2018, 12:20
26 октября в 11.30 с улицы Школьной города Гусева вывезена авиабомба ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны для последующего уничтожения. Взрывоопасный предмет находился между зданием ФОКа и ул. Загородной, рассказали в пресс-службе МЧС России.

Для вывоза авиабомбы привлекались силы и средства ЗАО «Форпост Балтики плюс», пожарный расчет ПСЧ-13, полиции и бригады СМП в составе 12 человек и 4 единиц техники.

Помощь спасателей не потребовалась.
бомба
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Новость отредактирована Сегодня, 15:14
Причина: Добавлено видео
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