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В поселке Новостройка нашли авиабомбу времён Великой Отечественной войны

10 апреля 2019, 19:50
В поселке Новостройка нашли авиабомбу времён Великой Отечественной войны Фотография для иллюстрации
В поселке Новостройка Гусевского городского округа нашли авиабомбу ФАБ-50 времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональное МЧС.

Ещё за минувшие сутки одна авиабомба и три артснаряда были найдены в Краснознаменском, Черняховском и Багратионовском округах.

Все взрывоопасные предметы вывезены и будут уничтожены.
взрывчатое вещество
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