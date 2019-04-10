В поселке Новостройка Гусевского городского округа нашли авиабомбу ФАБ-50 времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональное МЧС.
Ещё за минувшие сутки одна авиабомба и три артснаряда были найдены в Краснознаменском, Черняховском и Багратионовском округах.
Все взрывоопасные предметы вывезены и будут уничтожены.
В поселке Новостройка нашли авиабомбу времён Великой Отечественной войны
10 апреля 2019, 19:50
Фотография для иллюстрациивзрывчатое вещество
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