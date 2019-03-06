Житель Гусевского района задержан за кражу 30 металлических столбов

6 марта 2019, 11:26

В отдел полиции «Гусевский» с заявлением о краже обратился представитель агрокомпании. С его слов, неустановленные злоумышленники похитили 30 металлических столбов с одного из полей, принадлежавших предприятию.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 27-летний житель Гусевского района. Во время обыска у злоумышленного было изъято 14 столбов. Остальное похищенное имущество мужчина успел продать, а вырученные деньги потратить на личные цели.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Данная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет.

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