Полиция Гусева разыскивает подозреваемого в мошенничестве Николая Збинякова

21 марта 2019, 11:12

Полиция города Гусева разыскивает Збинякова Николая Геннадьевича, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».



Мужчина 1985 года рождения, регистрации на территории Калининградской области не имеет. Сейчас он скрывается от правоохранительных органов.



Приметы: на вид 30 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы коротко стриженные чёрные.



Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Николая Збинякова, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.

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