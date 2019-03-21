Полиция города Гусева разыскивает Збинякова Николая Геннадьевича, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Мужчина 1985 года рождения, регистрации на территории Калининградской области не имеет. Сейчас он скрывается от правоохранительных органов.
Приметы: на вид 30 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы коротко стриженные чёрные.
Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Николая Збинякова, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.
Полиция Гусева разыскивает подозреваемого в мошенничестве Николая Збинякова
21 марта 2019, 11:12розыск
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