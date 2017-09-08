Полиция Гусева разыскивает 32-летнего Николая Збинякова, обвиняемого в мошенничестве

8 сентябрь 2017, 12:34

Межмуниципальным отделом МВД «Гусевский» разыскивается Збиняков Николай Геннадьевич, 1985 года рождения.



Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». По предварительным данным, он обманным путем похитил крупную сумму денег у жительницы региона.



Если вам что-либо известно о местонахождении Николая Збинякова, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-32-81, 3-24-61, 02 или 102.

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