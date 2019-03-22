Калининградские таможенники пресекли очередные попытки ввоза «санкционной» продукции из Польши. На этот раз запрещённые товары обнаружили сотрудники таможенного поста в Гусеве. Продукты пытались провезти жители региона в своих машинах.
Несколько автомобилей были начинены «санкционкой». Это произведённые в соседней республике мясные и молочные изделия. Их общий вес превысил 350 килограммов.
Оксана Иванова, пресс-секретарь Калининградской областной таможни:
— Сыры, колбасы, паштеты, молочные коктейли, кофе и многие другие продукты находились как в салонах автомобилей, так и в багажниках. Ввоз данных товаров запрещён, а в отношении владельцев товаров возбуждено два дела об административных правонарушениях.
Таможенники пресекли попытку ввоза санкционной продукции из Польши
22 марта 2019, 09:54таможня
509 просмотров | 2 комментария
Другие новости по теме