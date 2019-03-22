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Таможенники пресекли попытку ввоза санкционной продукции из Польши

22 марта 2019, 09:54
Калининградские таможенники пресекли очередные попытки ввоза «санкционной» продукции из Польши. На этот раз запрещённые товары обнаружили сотрудники таможенного поста в Гусеве. Продукты пытались провезти жители региона в своих машинах.

Несколько автомобилей были начинены «санкционкой». Это произведённые в соседней республике мясные и молочные изделия. Их общий вес превысил 350 килограммов.

Оксана Иванова, пресс-секретарь Калининградской областной таможни:
— Сыры, колбасы, паштеты, молочные коктейли, кофе и многие другие продукты находились как в салонах автомобилей, так и в багажниках. Ввоз данных товаров запрещён, а в отношении владельцев товаров возбуждено два дела об административных правонарушениях.

таможня
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Хамон
# 1Хамон
" соси отечественное".... Нормально поесть людям не дают твари
Сегодня, 11:12   ЦитироватьОтветить
111
едираст
# 2едираст
Для поддержания отечественного производителя сельхоз продукции ввели санкции и давят санкционку тракторами на границе. Это в стране, где много-много народу прозябает за чертой бедности. Зато ни один пидараст чиновник не отказался от служебной или личной иномарки, по аналогии поддержать АвтоВАЗ. Вот потому АвтоВАЗ у нас в опе...
Сегодня, 12:27   ЦитироватьОтветить
60

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