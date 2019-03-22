/ / / Таможенники пресекли попытку ввоза санкционной продукции из Польши

22 марта 2019, 09:54

Калининградские таможенники пресекли очередные попытки ввоза «санкционной» продукции из Польши. На этот раз запрещённые товары обнаружили сотрудники таможенного поста в Гусеве. Продукты пытались провезти жители региона в своих машинах.Несколько автомобилей были начинены «санкционкой». Это произведённые в соседней республике мясные и молочные изделия. Их общий вес превысил 350 килограммов.