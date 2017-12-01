В Гусеве владельцев двух магазинов привлекли к административной ответственности за отсутствие сведений о товаре

1 декабрь 2017, 13:12

Гусевский городской прокурор возбудил 2 административных дела в отношении предпринимателей, осуществлявших продажу товаров при отсутствии сведений о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы, а также нарушивших технические регламенты при продаже товаров.



Основанием к принятию мер прокурорского реагирования послужили результаты проверки, которой установлено, что индивидуальный предприниматель на открытых полках торгового зала магазина хранила для реализации пищевые продукты, которые к тому же не имели информацию на русском языке. Этот же индивидуальный предприниматель не обеспечила расфасованный товар ярлыками с указанием наименования, веса, цены за килограмм, стоимости отвеса, даты расфасовки, срока годности и т.д.



Аналогичные нарушения закона прокуратура выявила и в другом магазине г.Гусева.



По результатам проверки городской прокурор возбудил в отношении индивидуальных предпринимателей дела об административных правонарушения, предусмотренных ч.1 ст. 14.8 (нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы) и ч.1 ст. 14.43 (нарушение изготовителем, исполнителем продавцом требований технических регламентов) КоАП РФ.



По результатам рассмотрения постановлений прокурора территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Гусевском, Краснознаменском и Нестеровском районах оштрафовал каждого из индивидуальных предпринимателей на 1 тысячу рублей.

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