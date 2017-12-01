Магазин «Двери» на Красноармейской
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В Гусеве владельцев двух магазинов привлекли к административной ответственности за отсутствие сведений о товаре

1 декабрь 2017, 13:12
В Гусеве владельцев двух магазинов привлекли к административной ответственности за отсутствие сведений о товаре
Гусевский городской прокурор возбудил 2 административных дела в отношении предпринимателей, осуществлявших продажу товаров при отсутствии сведений о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы, а также нарушивших технические регламенты при продаже товаров.

Основанием к принятию мер прокурорского реагирования послужили результаты проверки, которой установлено, что индивидуальный предприниматель на открытых полках торгового зала магазина хранила для реализации пищевые продукты, которые к тому же не имели информацию на русском языке. Этот же индивидуальный предприниматель не обеспечила расфасованный товар ярлыками с указанием наименования, веса, цены за килограмм, стоимости отвеса, даты расфасовки, срока годности и т.д.

Аналогичные нарушения закона прокуратура выявила и в другом магазине г.Гусева.

По результатам проверки городской прокурор возбудил в отношении индивидуальных предпринимателей дела об административных правонарушения, предусмотренных ч.1 ст. 14.8 (нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы) и ч.1 ст. 14.43 (нарушение изготовителем, исполнителем продавцом требований технических регламентов) КоАП РФ.

По результатам рассмотрения постановлений прокурора территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Гусевском, Краснознаменском и Нестеровском районах оштрафовал каждого из индивидуальных предпринимателей на 1 тысячу рублей.
Теги: прокуратура
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местный житель...
# 1местный житель...
информацию о плохой реализации торговли в массы пускаете. а вот фамилии и адреса умалчиваются. О таких точках торговли надо говорить открыто и на всеобщее обозрение., чтобы местные жители знали нарушителей в лицо и не ходили в эти магазины
Вчера, 13:53   ЦитироватьОтветить10
Гость.
# 2Гость.
местный житель...,
А вы сами не можете понять. где хорошие торговые точки, а где плохие?
А Роспотребпозор уже не знает к чему прицепиться. Обязательно штрафовать? Дело, конечно, не в сумме. Она небольшая. Но потом этот предприниматель повысит цену, чтобы отбить штрафы и поборы проверяющих организаций. А потом народ возмущается, почему такие цены в магазинах.
Вчера, 20:29   ЦитироватьОтветить3
Гость гость
# 3Гость гость
польская колбаса наверно была без перевода? Я думаю - многие все же купят польскую без перевода, чем нашу, где все вроде как написано по-русски, но вот верить ли тому, что там написано?
Вчера, 20:51   ЦитироватьОтветить1
Гость.
# 4Гость.
Гость гость,
Как понять наших граждан. Все кричат, что на Западе все ненастоящее, травят нас скрепоносных, гомосятина, они против нас, а мы СКАЛЕНВСТАЕМ. Но как, что кушать, то польское и литовское лучше нашего. Это диагноз.
Вчера, 22:56   ЦитироватьОтветить0

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