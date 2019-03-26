В Гусевском округе односельчанин украл у пенсионерки велосипедные колёса

26 марта 2019, 16:18

В дежурную часть МО МВД Росси «Гусевский» обратилась с заявлением 83-летняя пенсионерка и сообщил, что её обокрали. Пенсионерка пояснила, что вернувшись домой, увидела, что дверь в её квартиру выбита. Осмотрев имущество, женщина обнаружила пропажу велосипедных колес.



Проверку по данному заявлению начали участковые уполномоченные полиции. Полицейские изъяли с места происшествия следы обуви подозреваемого, провели подомовой обход, опросили возможных очевидцев преступления, отработали круг лиц, ранее привлекавшихся к ответственности. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен. Им оказался 47-летний односельчанин потерпевшей. Мужчина дал признательные показания и добровольно выдал похищенное имущество.



В отношении подозреваемого следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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