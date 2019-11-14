В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» с заявлением обратилась 31-летняя жительница поселка Маяковское, которая сообщила, что у принадлежащего ей автомобиля проколоты четыре колеса.
Проверку по данному заявлению начали участковые уполномоченные полиции. Стражи порядка подробно опросили заявительницу и выяснили, что незадолго до инцидента между ней и 18-летним односельчанином произошла ссора. Полицейские опросили жителей поселка и выяснили, что молодого человека видели в ночное время идущим в сторону дома потерпевшей. Стражи порядка задержали мужчину и доставили в дежурную часть. Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что причиной его поступка стала обида на женщину после их ссоры.
В отношении подозреваемого дознаватели полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба». Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
18-летний житель Гусевского округа проколол колёса односельчанке
14 ноября 2019, 11:52