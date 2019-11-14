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Информационный сайт города Гусева

18-летний житель Гусевского округа проколол колёса односельчанке

14 ноября 2019, 11:52
18-летний житель Гусевского округа проколол колёса односельчанке
В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» с заявлением обратилась 31-летняя жительница поселка Маяковское, которая сообщила, что у принадлежащего ей автомобиля проколоты четыре колеса.

Проверку по данному заявлению начали участковые уполномоченные полиции. Стражи порядка подробно опросили заявительницу и выяснили, что незадолго до инцидента между ней и 18-летним односельчанином произошла ссора. Полицейские опросили жителей поселка и выяснили, что молодого человека видели в ночное время идущим в сторону дома потерпевшей. Стражи порядка задержали мужчину и доставили в дежурную часть. Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что причиной его поступка стала обида на женщину после их ссоры.

В отношении подозреваемого дознаватели полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба». Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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# 1666
начали про мужчину- а закончили про женщину
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2
# 22342341234
Раскрытие года!
Сегодня, 19:57   ЦитироватьОтветить
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