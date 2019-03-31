Эдиль Эдиль
/ / / В Гусеве на улице Специалистов произошёл пожар в бесхозном сарае
Информационный сайт города Гусева

В Гусеве на улице Специалистов произошёл пожар в бесхозном сарае

31 марта 2019, 18:52
В Гусеве на улице Специалистов произошёл пожар в бесхозном сарае
31 марта в 11.47 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Специалистов в городе Гусеве. В кирпичном бесхозном сарае, размером 6×6 метров, сгорела и обрушилась кровля по всей площади.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 4 человек и 1 единицы техники.

Пострадавших нет.
пожар
187 просмотров   |   1 комментарий
0 голосов
Другие новости по теме
В посёлке Маяковское произошёл пожар в жилом доме довоенной постройки
В посёлке Маяковское произошёл пожар в жилом доме довоенной постройки
В поселке Первомайское произошёл пожар в кирпичном сарае
В поселке Первомайское произошёл пожар в кирпичном сарае
В поселке Кубановка сгорел сарай с сеном
В поселке Кубановка сгорел сарай с сеном
На улице Комсомольской сгорела и обрушилась крыша жилого дома
На улице Комсомольской сгорела и обрушилась крыша жилого дома
М
# 1МЧС
 3 человека.... и 1 единица техники.

И не в Гусеве, а в поселке Кубановка.
Сегодня, 19:18   ЦитироватьОтветить
00

Оставить комментарий

Окна ПВХ плюс Окна ПВХ плюс