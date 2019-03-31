В Гусеве на улице Специалистов произошёл пожар в бесхозном сарае

31 марта 2019, 18:52

31 марта в 11.47 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Специалистов в городе Гусеве. В кирпичном бесхозном сарае, размером 6×6 метров, сгорела и обрушилась кровля по всей площади.



Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 4 человек и 1 единицы техники.



Пострадавших нет.

187 просмотров | 1 комментарий