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Информационный сайт города Гусева

В посёлке Маяковское произошёл пожар в жилом доме довоенной постройки

22 августа 2018, 08:53
В посёлке Маяковское произошёл пожар в жилом доме довоенной постройки
21 августа в 23.02 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Маяковское Гусевского городского округа. В одноэтажном кирпичном жилом доме довоенной постройки размерами 30×12 м сгорела и частично обрушилась шиферная кровля на площади 120 м².

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13 и ПСЧ-27 в составе 10 человек и 3 единицы техники.

Пострадавших нет.
пожар Маяковское
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Олег Пирогов
# 1Олег Пирогов
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