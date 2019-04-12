12 апреля в 2:05 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Московской в городе Гусеве. На четвёртом этаже в двухкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома в комнате размером около 9 м² горел матрац.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13 и ПСЧ-11 в составе 5 человек и 2 единицы техники.
Пострадавших нет.
В пятиэтажном доме на улице Московской произошёл пожар
12 апреля 2019, 09:48
пожар
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