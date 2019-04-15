В рамках профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции выявили в Гусеве трёх пьяных водителей

15 апреля 2019, 16:35

Так, в городе Гусев на улице Московская в районе дома 60 сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль марки «Хонда» под управлением 27 — летнего водителя, у которой имелись явные признаки опьянения. На месте инспекторами девушке было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянение при помощи алкотестера. Водитель отказалась и прошла процедуру освидетельствования в медицинском учреждении, результаты которого подтвердили состояния опьянения.



Второй случай выявлен в городе Гусев на улице З. Космодемьянской в районе дома 20а инспекторами Госавтоинспекции был остановлен автомобиль марки «Опель» под управлением 49 — летнего водителя. Мужчина по внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения. Водителю было предложено на месте пройти процедуру освидетельствования при помощи алкотестера в присутствии двух понятых. Результаты подтвердили, что водитель сел за руль в состоянии опьянения.



Третий, 28 — летний нетрезвый водитель был выявлен в поселке Илюшино Нестеровского района при управлении автомобилем марки «Ауди». Результаты освидетельствования на состояние опьянения показали, что мужчина находился за рулем в нетрезвом виде.



Все водители были отстранены от управления транспортными средствами. В отношении каждого из водителей был составлен административный материал, по признакам административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Нарушителям грозит наказание в виде административного штрафа в сумме 30000 рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет.

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