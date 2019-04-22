В Гусеве сотрудники Госавтоиспекции задержали пьяного водителя

22 апреля 2019, 14:16

В городе Гусеве инспекторы ГИБДД при несении службы на маршруте патрулирования остановили автомобиль «Ауди» под управлением 48-летнего водителя с явными признаками алкогольного опьянения.



Водителю в присутствии понятых было предложено пройти процедуру освидетельствования на состояние опьянения с помощью алкотестера. Данные прибора подтвердили, что гражданин управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Автолюбитель был отстранен от управления транспортными средствами. В отношении вышеуказанного гражданина был составлен материал по признакам административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Санкция данной статьи предусматривает административное наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

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