/ / / В Гусеве вандалы сломали камеру «Безопасного города»

16 мая 2019, 18:57

9 мая, когда наша страна и все прогрессивное человечество готовились к празднованию Дня Великой Победы над нацистской Германией, в Гусеве уже не спали или еще не ложились три отморозка (хочу сразу попросить прощения за столь резкое, не литературное выражение), но, думаю, у меня есть веские причины назвать так людей, которые своими поступками позорят наш славный город, который носит имя Героя Советского Союза.



Так вот рано утром, эти три антигероя, следуя по улице Победы в сторону выезда из города, увидели на опоре одну камер системы «Безопасный город». Не знаю, что двигало этим «бравыми хлопцами», но они решили свести счеты с дорогостоящим оборудованием (данная камера фиксировала номера автомобилей въезжающие в наш город — прим.ред.). Сначала один из вандалов с помощью другого залез на опору, где расположено видеонаблюдение и оборвал провода, идущие к камере. Потом другой, которому показалось этого мало, взобрался на столб и, пытаясь сорвать — свернул камеру.



Не знали эти антигерои, что все их действия фиксирует другая видеокамера, которая работает в автономном режиме.



Сейчас специалисты устанавливают стоимость нанесенного материального вреда. В полицию переданы фото и видео для обнаружения вандалов. В свою очередь мы обращаемся к жителям города с просьбой — если вы знаете тех, кто изображен на фото сообщите по телефонам 112, 8 (40143) 3-24-10 или 8 (40143) 3-43-74.

В Гусеве трое вандалов сломали одну из камер «Безопасного города», которая фиксировала номера машин, въезжающих в город. Об этом рассказал Сергей Каюков на своей странице в Фейсбуке.