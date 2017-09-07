Житель Гусева получил 5 суток административного ареста за распространение нацистской символики

7 сентябрь 2017, 17:37





Фотография со страницы правонарушителя в социальной сети «ВКонтакте»

Гусевским городским судом местный житель 1994 года рождения приговорён к административному аресту за распространение нацистской символики. В июле 2017 года, находясь у себя дома, он разместил под псевдонимом в социальной сети «ВКонтакте» изображение с элементами нацистской символики.



На судебном заседании мужчина пояснил, что в социальной сети «ВКонтакте» имеет три страницы, но фактически пользуется только одной, поскольку пароль от других забыл. На его странице имеется много фотографий с нацистской символикой, которые ему нравятся и о запрете размещения которых он ничего не знал.



При назначении наказания были учтены обстоятельства дела, личность подсудимого, отсутствие отягчающих и наличие смягчающих ответственность обстоятельств, признание вины в совершенном правонарушении.



Рассмотрев материалы дела, суд постановил признать мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного ареста на 5 суток.

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