5 июля на Куршской косе найдено тело 12-летней девочки, которая пропала 30 июня.
Информация об исчезновении ребёнка поступила в экстренные службы в день пропажи в 18:10. Девочка купалась в море в районе лагеря «Локомотив», затем исчезла из поля зрения взрослых.
Несколько дней ребёнка искали зеленоградские спасатели, пожарные из города Пионерского и волонтеры. Тело девочки обнаружили отдыхающие на Куршской косе.
«Варю хоронить будем там, откуда она родом (посёлок Кубановка, Гусевский район). Но мы организуем час прощания возле нашего дома в посёлке Холмогоровка Зеленградского района во вторник в 10:00», — написали близкие погибшей девочки в группе «Подслушано Зеленоградск».
На море в Зеленоградске утонула двенадцатилетняя девочка из посёлка Кубановка
7 июля 2019, 21:22
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