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В Гусеве осудили призывника, который избил сослуживца

11 июля 2019, 18:15
В Гусеве осудили призывника, который избил сослуживца
В Гусеве суд вынес приговор военнослужащему по призыву войсковой части 90151 рядового Артуру Казаряну, признанному виновным в превышении должностным лицом своих полномочий с применением насилия, рассказывает KaliningradToday.

23 октября 2018 года Казарян, исполняя обязанности дежурного по роте и будучи недовольным качеством исполнения обязанностей дневального сослуживцем, несколько раз ударил того кулаком по плечу.

Решением Калининградского гарнизонного военного суда Артуру Казаряну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного управления, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, сроком на 6 месяцев, рассказали в военном следственном управлении СК РФ по Балтийскому флоту.
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