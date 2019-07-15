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Житель Гусевского района в ходе ссоры зарубил знакомого топором

15 июля 2019, 13:09
Житель Гусевского района в ходе ссоры зарубил знакомого топором
Черняховским межрайонный следственным отделом регионального управления Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении 68-летнего жителя Гусевского района, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 14 июля 2019 года, в вечернее время, находясь в одном из домов поселка Красногорское Гусевского района Калининградской области, между ранее знакомыми мужчинами возник конфликт, в результате которого подозреваемый, действуя умышленно с целью причинения смерти 61-летнему потерпевшему, нанес последнему не менее двух ударов топором в область головы и шеи, от чего мужчина скончался на месте происшествия.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан 68-летний житель Гусевского района, который самостоятельно сообщил в правоохранительные органы о совершенном им преступлении.

В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый допрошен и дал признательные показания.

Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
убийство
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