Житель Гусевского района случайно признался в убийстве семейной пары

23 январь 2018, 15:47

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области расследуется уголовное дело об убийстве двух жителей поселка Приозерное Гусевского района. В совершении указанного преступления, предусмотренного пп. «а,ж»ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), обвиняются 40-летний местный житель и его односельчанин 19-ти лет.



По версии следствия, в начале декабря минувшего года, в вечернее время, 40-летний обвиняемый, его жена и приятель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретили в поселке 48-летнего глухонемого мужчину и его 44-летнюю сожительницу. Предполагая, что у пары при себе могут быть деньги, все трое, действуя умышленно, из корыстных побуждений, напали на потерпевших и нанесли им множественные удары кулаками и ногами, а также приисканным на месте преступления камнем по телу и голове, причинив повреждения, опасные для жизни и здоровья потерпевших. После этого злоумышленники обыскали карманы односельчан, но денег и иных ценностей не нашли.



Далее, 38-летняя женщина отправилась к себе домой, а двое обвиняемых, с целью кражи, пришли во двор дома потерпевших и из надворных построек похитили утку, 18 кроликов и 4 курицы, принадлежащих родственнику потерпевшей.



Затем, желая скрыть следы совершенных преступлений, обвиняемые вернулись на место разбойного нападения на семейную пару, где, действуя совместно и согласованно, нанесли множество ударов в область головы и туловища 48-летнего потерпевшего, после чего, с целью убийства переместили его тело к реке Писса и сбросили в воду. Пострадавшая женщина к тому времени успела добраться до своего жилища. Обвиняемые, с целью убийства последней, пришли к ней в дом, где приисканным на месте преступления ножом нанесли женщине не менее двух ударов область грудной клетки, после чего также переместили тело женщины к реке и сбросили в воду.



После совершенного убийства мужчины вновь вернулись в жилище потерпевших, откуда тайно похитили строительные инструменты и мобильный телефон, принадлежащие родственнику убитой женщины.



Спустя несколько дней после убийства, родственник, обнаружив исчезновение женщины, ее сожителя, а также домашней живности и инструментов, обратился с заявлением в правоохранительные органы. В ходе работы по данному заявлению участковый уполномоченный полиции, обслуживающий данный административный участок, в конце декабря 2017 года вызвал для дачи объяснений по факту кражи домашней живности 19-летнего злоумышленника, который наряду с совершением кражи признался и в совершенных разбойном нападении и убийстве.



В настоящее время обоим мужчинам, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору), пп. «а,ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пп. «а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). По ходатайству следствия в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Женщина подозревается в разбое. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Поисковые мероприятия, направленные на обнаружение тел убитых, велись силами МЧС длительное время, но успехом не увенчались.



По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

818 просмотров | 4 комментария