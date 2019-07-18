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Информационный сайт города Гусева

Минувшей ночью спасатели и неравнодушные граждане искали пропавших людей в лесу недалеко от посёлка Еловое

18 июля 2019, 12:42
Минувшей ночью спасатели и неравнодушные граждане искали пропавших людей в лесу недалеко от посёлка Еловое
Вечером, 17 июня 2019 года, недалеко от посёлка Еловое в Майском лесу потерялись три человека, среди которых был девятилетний ребёнок, рассказывает «Я ♥ город Гусев».

В соцсетях кинули клич на сбор людей для поиска потерявшихся. Сотрудники МЧС и неравнодушные граждане Калининградской области всю ночь прочесывали область поиска.

18 июля в 5:45 поступила хорошая новость — пропавшие нашлись живыми и здоровыми.

Местные жители рассказали, что лес, где потерялись люди, раньше называли «Хитрым». Так, например, во время поиска от общей массы искавших людей отбилась небольшая группа. Из-за плохой связи они тоже были потеряны на какое-то время, но все закончилось благополучно.
лес Еловое ГРЭСовский лес
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