Житель Гусева похитил у знакомого ключи, чтобы совершить квартирную кражу

8 августа 2019, 18:21

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» поступило заявление от 68-летнего местного жителя о краже из его квартиры денежных средств.



Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы следов взлома не обнаружили. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что накануне кражи потерпевший распивал со знакомым спиртные напитки. Участковые уполномоченные полиции выяснили, что когда хозяин квартиры уснул, злоумышленник похитил ключи от его жилья.



В дальнейшем 33-летний подозреваемый воспользовался ключом, проник в квартиру и похитил 2000 рублей. Деньги злоумышленник успел потратить.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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