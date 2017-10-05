Полицейские установили новый эпизод преступной деятельности Гусевца, задержанного за квартирную кражу
5 октябрь 2017, 16:45
Оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» установили причастность 28-летнего местного жителя к квартирной краже. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Он подозревается в серии имущественных преступлений.Теги: кража полиция
Как выяснили полицейские, злоумышленник, повредив решетку и разбив оконное стекло, проник в квартиру 35-летнего жителя одного из поселков и похитил блок бесперебойного питания и тактические ботинки. Похищенное имущество изъято.
В отношении задержанного следователи межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» возбудили еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
В настоящее время полицейские продолжают проверку задержанноустановили причастность 28-летнего местного жителя к квартирной кражего на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории региона.
Как выяснили полицейские, злоумышленник, повредив решетку и разбив оконное стекло, проник в квартиру 35-летнего жителя одного из поселков и похитил блок бесперебойного питания и тактические ботинки. Похищенное имущество изъято.
В отношении задержанного следователи межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» возбудили еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
В настоящее время полицейские продолжают проверку задержанноустановили причастность 28-летнего местного жителя к квартирной кражего на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории региона.
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