В Калининградской области военнослужащий-срочник избил сослуживца, ужинавшего в неположенное время. Об этом сообщили «Клопс» в военном следственном управлении СК РФ по Балтийскому флоту.
Инцидент произошёл в Гусевском гарнизоне. Молодой человек рассердился, что сослуживец ест в 23:40 в помещении делопроизводства, и трижды ударил парня по лицу. Пострадавший получил открытый перелом нижней челюсти слева со смещением отломков. Травмы расценили как вред здоровью средней тяжести.
В ходе предварительного следствия нападавший признал вину. Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком в один год.
Рядовой Гусевского гарнизона сломал челюсть сослуживцу за ужин в неположенное время
12 августа 2019, 17:18
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