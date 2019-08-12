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Информационный сайт города Гусева

Рядовой Гусевского гарнизона сломал челюсть сослуживцу за ужин в неположенное время

12 августа 2019, 17:18
Рядовой Гусевского гарнизона сломал челюсть сослуживцу за ужин в неположенное время
В Калининградской области военнослужащий-срочник избил сослуживца, ужинавшего в неположенное время. Об этом сообщили «Клопс» в военном следственном управлении СК РФ по Балтийскому флоту.

Инцидент произошёл в Гусевском гарнизоне. Молодой человек рассердился, что сослуживец ест в 23:40 в помещении делопроизводства, и трижды ударил парня по лицу. Пострадавший получил открытый перелом нижней челюсти слева со смещением отломков. Травмы расценили как вред здоровью средней тяжести.

В ходе предварительного следствия нападавший признал вину. Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком в один год.
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Л
# 1Леон
А Кокорин с Мамаевым тоже признавали, а им....реально впаяли! 
Сегодня, 17:49   ЦитироватьОтветить
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