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В Гусеве срочник сломал челюсть сослуживцу за плохую уборку

19 августа 2019, 11:19
В Гусеве срочник сломал челюсть сослуживцу за плохую уборку
В войсковой части 90151 в Гусеве рядовой ударил сослуживца кулаком в лицо и сломал ему челюсть. На днях состоялся суд, сообщает «Клопс» ВСУ СК России по Балтфлоту.

Инцидент зафиксирован 5 января 2019 года. Военнослужащие патрулировали территорию части. Одному из них показалось, что его товарищ не обеспечил качественную уборку территории, за что тот и получил удар. У потерпевшего диагностирован открытый двусторонний перелом челюсти со смещением отломков.

Подсудимый полностью признал свою вину и был осуждён по п. «д» ч. 2 ст. 335 УК РФ («Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости с причинением средней тяжести вреда здоровью»). Белянина приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Условный срок получил также военнослужащий Гусевского гарнизона, который избил сослуживца за ужин в неположенное время. У пострадавшего сломана челюсть.
военные избиение
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