Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / В Гусеве сотрудники уголовного розыска задержали за квартирную кражу 21-летнего местного жителя
Информационный сайт города Гусева

В Гусеве сотрудники уголовного розыска задержали за квартирную кражу 21-летнего местного жителя

13 августа 2019, 19:12
В Гусеве сотрудники уголовного розыска задержали за квартирную кражу 21-летнего местного жителя
За помощью к полицейским обратился 40-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что из его квартиры на улице Желоезнодорожной похитили кожаную куртку, пальто и пылесос. Ущерб для потерпевшего составил 10 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что кража была совершена, когда заявитель находился за пределами города. По предварительной версии полицейских злоумышленник проник в жилище отжав входную дверь монтировкой. Опросив соседей и установив возможных свидетелей происшествия правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 21-летний местный житель. Стражи порядка изъяли похищенное имущество у задержанного.

Следователи возбудили в отношении горожанина уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет.
кража
74 просмотра
0 голосов
Другие новости по теме
В Гусеве полиция задержала ранее судимого мужчину за квартирную кражу
В Гусеве полиция задержала ранее судимого мужчину за квартирную кражу
В Гусеве полицейские задержали горожанина за кражу денег из квартиры 93-летней пенсионерки
В Гусеве полицейские задержали горожанина за кражу денег из квартиры 93-летней пенсионерки
В Гусеве полицейские задержали мужчину за кражу из квартиры газовой плиты и фотоаппарата
В Гусеве полицейские задержали мужчину за кражу из квартиры газовой плиты и фотоаппарата
38-летний житель Гусева украл через незапертую дверь кожаную куртку
38-летний житель Гусева украл через незапертую дверь кожаную куртку

Оставить комментарий

Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико