В Гусеве сотрудники уголовного розыска задержали за квартирную кражу 21-летнего местного жителя

13 августа 2019, 19:12

За помощью к полицейским обратился 40-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что из его квартиры на улице Желоезнодорожной похитили кожаную куртку, пальто и пылесос. Ущерб для потерпевшего составил 10 000 рублей.



Сотрудники уголовного розыска выяснили, что кража была совершена, когда заявитель находился за пределами города. По предварительной версии полицейских злоумышленник проник в жилище отжав входную дверь монтировкой. Опросив соседей и установив возможных свидетелей происшествия правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 21-летний местный житель. Стражи порядка изъяли похищенное имущество у задержанного.



Следователи возбудили в отношении горожанина уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет.

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