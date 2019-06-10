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В Гусеве полицейские задержали горожанина за кражу денег из квартиры 93-летней пенсионерки

10 июня 2019, 09:24
В Гусеве полицейские задержали горожанина за кражу денег из квартиры 93-летней пенсионерки
В отдел полиции МО МВД России «Гусевский» с заявлением обратилась пожилая женщина и сообщила, что из принадлежащей ей квартиры пропали денежные сбережения в сумме 7 100 рублей.

На место преступления незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что кошелек с деньгами находился в сумке, висевшей в прихожей. Пенсионерка, придя домой, в силу преклонного возраста забыла закрыть входную дверь на ключ. Стражи порядка изъяли следы пальцев рук с сумки потерпевшей и выяснили, что они принадлежат ранее судимому за квартирные кражи 39-летнему местному жителю.

Сотрудники полиции незамедлительно задержали подозреваемого. Проведя обыск в квартире мужчины, полицейские обнаружили похищенное имущество.

В отношении подозреваемого следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
кража
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