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Информационный сайт города Гусева

Полиция разыскивает 40-летнего уроженца Гусева, подозреваемого в незаконной продаже алкоголя

22 августа 2019, 19:22
ОМВД России по Московскому району разыскивается Панин Александр Александрович, 1979 г. р., уроженец города Гусев, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьёй 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».

Его приметы: на вид 40 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы русые, стрижка короткая, лицо овальное, европейского типа.

Если вам что-либо известно о местонахождении Панина А.А., просим вас сообщить об этом в ОМВД России по Московскому району по тел.: 8 (401-25) 5-24-73, 8 911 487 64 88 или 02.
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