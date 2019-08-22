Полиция разыскивает 40-летнего уроженца Гусева, подозреваемого в незаконной продаже алкоголя 22 августа 2019, 19:22

ОМВД России по Московскому району разыскивается Панин Александр Александрович, 1979 г. р., уроженец города Гусев, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьёй 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».



Его приметы: на вид 40 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы русые, стрижка короткая, лицо овальное, европейского типа.



Если вам что-либо известно о местонахождении Панина А.А., просим вас сообщить об этом в ОМВД России по Московскому району по тел.: 8 (401-25) 5-24-73, 8 911 487 64 88 или 02.