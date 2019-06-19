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Полиция разыскивает Андрея Ермакова и Романа Калашникова, уклоняющихся от исполнения приговора

19 июня 2019, 19:41
Полиция разыскивает Андрея Ермакова и Романа Калашникова, уклоняющихся от исполнения приговора
ОМВД России по Московскому району устанавливает местонахождение Ермакова Андрея Анатольевича, 1985 г. р., проживавшего в посёлке Должанское Краснознаменского района, и Калашникова Романа Константиновича, 1998 г. р., зарегистрированного в посёлке Маяковское Гусевского района, уклоняющихся от исполнения приговора отбытыя наказания.

Приметы Андрея Ермакова: на вид 33 года, рост 170 см, волосы русые, стрижка короткая, среднего телосложения.

Приметы Романа Калашникова: на вид 21 год, рост 170 см, волосы русые, стрижка короткая, среднего телосложения. Был одет: спортивный костюм синего цвета с надписями белого цвета, кроссовки.

Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Андрея Ермакова и Романа Калашникова, просьба незамедлительно сообщить об этом в ОМВД России по Московскому району по телефонам: 8 (4012) 552-47 (уголовный розыск), 8-911-487-64-88 или 02.
розыск
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