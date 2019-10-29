Гусевские полицейские задержали горожанина, дважды пытавшегося похитить спиртные напитки 29 октября 2019, 17:36

В Гусеве сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержан местный житель, подозреваемый в совершении серии преступлений.



Как установили полицейские, в дневное время 38-летний мужчина открыто попытался похитить бутылку коньяка из продуктового магазина на улице Победы, однако был задержан сотрудниками торговой точки. Продавцы в результате не стали сообщать о случившемся в полицию и отпустили злоумышленника.



В результате через полчаса горожанин зашёл в расположенный неподалёку магазин той же сети, откуда попытался похитить бутылку водки. На этот раз сотрудники магазина сразу вызвали полицейских, которые задержали мужчину по горячим следам.



По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабёж».