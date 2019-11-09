Полицией Гусева разыскивается 27-летняя Дарья Щербина, скрывшаяся от предварительного следствия 9 ноября 2019, 14:11

МО МВД России «Гусевский» разыскивается скрывшаяся от предварительного следствия гражданка Щербина Дарья Валерьевна, 1992 года рождения, зарегистрированная в Гусеве, фактически проживает в городе Калининграде.



Приметы: на вид 27 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы тёмные длинные.



Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Дарьи Щербина, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.



Круглосуточно работает «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 551-066.