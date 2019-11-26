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Информационный сайт города Гусева

Гусевскими полицейскими разыскивается Алексей Амплеев, скрывающийся от суда

26 ноября 2019, 16:58
МО МВД России «Гусевский» разыскивается скрывшийся от Гусевского городского суда гражданин Амплеев Алексей Владимирович, 22.02.1983 года рождения, зарегистрированный по адресу: Черняховский р-н п. Доваторовка, фактически проживает в посёлке Совхозное Нестеровского района, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волос темный коротко стриженный.

Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Алексея Амплеева, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.

Круглосуточно работает «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 551-066.
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