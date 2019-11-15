Полиция Гусева разыскивает несовершеннолетнего Никиту Садовникова 15 ноября 2019, 18:22

Отделом МВД России по Гусевскому району разыскивается несовершеннолетний Садовников Никита Михайлович, 2004 года рождения, который 14 ноября 2019 самовольно ушел из дома, расположенного по адресу: г. Гусев ул. З. Космодемьянской и до настоящего времени не вернулся.



Приметы: на вид 15 лет, рост 165-170 см., худощавого телосложения, глаза карие, волос темный вьющейся. Был одет: куртка укороченная с капюшоном темно-синего цвета, кофта черного цвета, черные брюки, туфли черные.



Может находиться в г. Калининграде.



Если Вам что-либо известно о местонахождении Садовникова Никиты, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (40143) 3-24-10 (дежурная часть), 8 (40143) 3-32-81 (ОУР) или 02.