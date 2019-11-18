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Информационный сайт города Гусева

Гусевские полицейские разыскивают 14-летнего Артёма Гакосо

18 ноября 2019, 15:47
МО МВД России «Гусевский» разыскивается несовершеннолетний Гакосо Артём Александрович, 2004 года рождения, который 12 ноября 2019 в очередной раз самовольно ушел из ГБУ СО КО Центр «Росток», расположенный по адресу: г. Гусев, ул. З.Космодемьянской, и до настоящего времени не вернулся, бродяжничает в г. Калининграде.

Приметы: на вид 16 лет, рост 175 см., худощавого телосложения, глаза карие, волос черный вьющейся.

Был одет: куртка зимняя матерчатая удлинённая чёрного цвета с капюшоном, кофта с капюшоном голубого цвета, джинсы тёмно-синие, кроссовки чёрные с белыми полосками.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Гакосо Артема, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.
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А
# 1Алли
Я всё понимаю,ребенок... Но ребенок этот склонен к бродяжничеству,судя по всему... Может органам ПДН как-то на особом контроле его держать???
Вчера, 19:25   ЦитироватьОтветить
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