Гусевские полицейские разыскивают 14-летнего Артёма Гакосо 18 ноября 2019, 15:47

МО МВД России «Гусевский» разыскивается несовершеннолетний Гакосо Артём Александрович, 2004 года рождения, который 12 ноября 2019 в очередной раз самовольно ушел из ГБУ СО КО Центр «Росток», расположенный по адресу: г. Гусев, ул. З.Космодемьянской, и до настоящего времени не вернулся, бродяжничает в г. Калининграде.



Приметы: на вид 16 лет, рост 175 см., худощавого телосложения, глаза карие, волос черный вьющейся.



Был одет: куртка зимняя матерчатая удлинённая чёрного цвета с капюшоном, кофта с капюшоном голубого цвета, джинсы тёмно-синие, кроссовки чёрные с белыми полосками.



Если Вам что-либо известно о местонахождении Гакосо Артема, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.