18 ноября в 7:30 на дороге «Калининград — Черняховск — Нестеров» произошло лобовое столкновение машин, в котором пострадал один человек. Об этом «АиФ-Калининград» сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Двигаясь в направлении города Гусева, на автомобиле Skoda, 56-летняя автоледи на прямом участке дороги выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Volkswagen. В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний водитель Volkswagen получил телесные повреждения.
В Гусевском районе при лобовом столкновении машин пострадал человек
19 ноября 2019, 19:07