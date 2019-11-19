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Информационный сайт города Гусева

В Гусевском районе при лобовом столкновении машин пострадал человек

19 ноября 2019, 19:07
В Гусевском районе при лобовом столкновении машин пострадал человек
18 ноября в 7:30 на дороге «Калининград — Черняховск — Нестеров» произошло лобовое столкновение машин, в котором пострадал один человек. Об этом «АиФ-Калининград» сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Двигаясь в направлении города Гусева, на автомобиле Skoda, 56-летняя автоледи на прямом участке дороги выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Volkswagen. В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний водитель Volkswagen получил телесные повреждения.
авария
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А
# 1Алли
...автоледи...на прямом участке дороги...
Вчера, 22:52   ЦитироватьОтветить
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