Полиция Гусева разыскивает несовершеннолетнюю Александру Чааву 30 ноября 2019, 11:47

Отделом МВД России по Гусевскому району разыскивается 15-летняя Александра Чаава, проживающая на улице З. Космодемьянской, которая 29 ноября ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.



Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные крашеные до плеч, глаза карие



Была одета: куртка парка до середины бедра черного цвета, лосины черные, кофта черная, шапка трикотажная красная «Адидас», кроссовки черного цвета. Может находится в г. Калининграде.



Если Вам что-либо известно о местонахождении Александры, просим сообщить об этом по телефонам: 8 (40143) 3-24-10 (дежурная часть), 8 (40143) 3-32-81 (ОУР) или 02.