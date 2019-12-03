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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве задержали мужчину, взявшего без спроса у знакомого автомобиль покататься

3 декабря 2019, 16:30
В Гусеве задержали мужчину, взявшего без спроса у знакомого автомобиль покататься
В дежурную часть отделения полиции по Нестеровскому району с заявлением обратился 36-летний житель одного из посёлков, который сообщил, что у него угнали автомобиль.

Полицейские выяснили, что мужчина припарковал машину около своего дома и случайно забыл ключи в замке зажигания. Через некоторое время, выглянув в окно, потерпевший обнаружил пропажу транспорта.

Сотрудники полиции незамедлительно передали ориентировку на угнанный автомобиль всем наружным нарядам. В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортное средство было замечено в Гусеве движущимся по улице Железнодорожной. Сотрудники ГИБДД задержали угонщика и доставили его в дежурную часть.

Выяснилось, что злоумышленником оказался 28-летний знакомый потерпевшего. Подозреваемый собирался зайти в гости к мужчине, однако во дворе дома заметил незапертый автомобиль. Обнаружив ключи, мужчина решил втайне от хозяина машины покататься по городу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
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