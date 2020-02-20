Полицейские задержали жителя Гусева за избиение знакомого 20 февраля 2020, 11:50

В дежурную часть отдела полиции по Московскому району поступило сообщение из больницы, что к ним был госпитализирован 33-летний местный житель с тяжелой травмой живота.



Сотрудники полиции выяснили, что инцидент произошел около дома потерпевшего. Во время совместного употребления алкогольной продукции между гражданами возник конфликт. Ссора произошла по причине старого денежного долга потерпевшего. Злоумышленник, решив проучить мужчину, стал его избивать, нанося удары ногами по лицу и телу. Когда подозреваемый ушел, горожанин поднялся в квартиру и пожаловался жене на сильные боли в животе. Медики обследовали мужчину и выяснили что у того разрыв селезенки полученные телесные повреждения были расценены как тяжкий вред здоровью.



Полицейские в течение нескольких дней искали подозреваемого, который скрывался у знакомых. Вскоре ранее судимый 45-летний мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 11 лет.