В Гусеве мужчина ударил ножом приятеля во время пьяной ссоры

30 мая 2019, 11:23

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» поступило сообщение из районной больницы, что к ним в реанимационное отделение был госпитализирован 32-летний местный житель с ножевым ранением грудной клетки и брюшной полости.



На место преступления незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что инцидент произошел в квартире потерпевшего, где он употреблял алкогольную продукцию со своим приятелем. Во время распития спиртного между мужчинами началась ссора, в результате которой 40-летний злоумышленник ударил ножом хозяина квартиры.



Сотрудники полиции изъяли с места происшествия нож со следами крови пострадавшего. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.



В отношении мужчины следователями полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до 10 лет.

76 просмотров