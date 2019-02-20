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Информационный сайт города Гусева

Полиция Гусева продолжает розыск пропавшего без вести Владимира Ищенко

20 февраля 2019, 12:44
Полиция Гусева продолжает розыск пропавшего без вести Владимира Ищенко
МО МВД России «Гусевский» разыскивается пропавший без вести Ищенко Владимир Владимирович, 1982 года рождения, зарегистрированный по адресу: Гусевский район, посёлок Фурманово, который 23 июля 2014 года вышел из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы пропавшего без вести: возраст на вид — 35 лет; рост — 165 сантиметров; средней полноты; волосы светло-русые; глаза голубые.

Особые приметы: на груди имеется шрам от ножевого ранения.

Был одет: штаны спортивные тёмного цвета; тапочки «шлёпки» чёрного цвета.

Гражданам, располагающим информацией о местонахождении пропавшего без вести мужчины, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 8 (40143) 3-23-32, 02 или 102.

Круглосуточно работает «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 301-066. Конфиденциальность гарантируется!
розыск
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Гость гость
# 1Гость гость
Судя по фото рост 175 см, а не 165 см как в тексте).
Сегодня, 12:57   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 2Житель
Ну на вид ему все 50 дашь ну ни как 35....
Сегодня, 15:02   ЦитироватьОтветить0

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