МО МВД России «Гусевский» разыскивается пропавший без вести Ищенко Владимир Владимирович, 1982 года рождения, зарегистрированный по адресу: Гусевский район, посёлок Фурманово, который 23 июля 2014 года вышел из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не известно.
Приметы пропавшего без вести: возраст на вид — 35 лет; рост — 165 сантиметров; средней полноты; волосы светло-русые; глаза голубые.
Особые приметы: на груди имеется шрам от ножевого ранения.
Был одет: штаны спортивные тёмного цвета; тапочки «шлёпки» чёрного цвета.
Гражданам, располагающим информацией о местонахождении пропавшего без вести мужчины, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 8 (40143) 3-23-32, 02 или 102.
Круглосуточно работает «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 301-066. Конфиденциальность гарантируется!
Полиция Гусева продолжает розыск пропавшего без вести Владимира Ищенко
20 февраля 2019, 12:44
розыск
254 просмотра | 2 комментария
Другие новости по теме