Полиция Гусева разыскивает 45-летнего мужчину, обвиняемого в преступлении
1 сентябрь 2017, 15:52
Межведомственным отделом МВД «Гусевский» разыскивается 45-летний Казиниский Алексей Борисович, 1972 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении преступления.Теги: розыск
Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-23-32, 02 или 102.
Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-23-32, 02 или 102.
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