Стройцентр
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В поселке Поддубы полностью сгорел деревянный гараж

23 июнь 2017, 10:56
В поселке Поддубы полностью сгорел деревянный гараж
23 июня 2017 года, в 00.51, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Спортивной в поселке Поддубы Гусевского городского округа. Полностью сгорел деревянный гараж, обшитый металлопрофилем, размером 4х6 м.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 5 человек и 2 единиц техники.

Пострадавших нет.
Теги: пожар Поддубы
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