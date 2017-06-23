В поселке Поддубы полностью сгорел деревянный гараж

23 июнь 2017, 10:56

23 июня 2017 года, в 00.51, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Спортивной в поселке Поддубы Гусевского городского округа. Полностью сгорел деревянный гараж, обшитый металлопрофилем, размером 4х6 м.



Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 5 человек и 2 единиц техники.



Пострадавших нет.

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