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В Гусеве на пешеходном переходе сбили двух подростков

15 август 2017, 11:28
14 августа 2017 года, в 22.20, в городе Гусеве на улице Школьной водитель автомобиля «Ауди 80» допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов в возрасте 16-ти и 17-ти лет, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения.
Теги: авария
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патриот
# 1патриот
да прикрутите вы на столбы освещения расположенные в районе переходов дополнительные фонари. это не трудно и не затратно . или опять для этого нужен аукцион и выбор подрядчика. только водители понимают что когда ослепляют встречные машины пешеходов не видно из-за отсутствия нормального освещения мест где расположены переходы. я считаю что таких случаев в городе уже достаточно -чтобы власти задумались об этом.
Сегодня, 12:16   ЦитироватьОтветить12
Светлана
# 2Светлана
патриот,
Действительно так. Наши пешеходные переходы в тёмное время суток, как дополнителтное стрессовое испытание для водителей - темно, свет фар от встречных машин, и пешеходы, удивительно самоуверенные, без оглядки, ступают на дорогу... страшно ехать.... и переходить должно быть страшно!
Сегодня, 12:32   ЦитироватьОтветить12
Гость Местный
# 3Гость Местный
Несомненно, освещение просто необходимо сделать лучше. Ну а если тебя ослепило, притормози, темболее перед пешеходным переходом. Пешеход просто не знает, ослепило водителя или нет и как правило идёт смело.
Сегодня, 13:48   ЦитироватьОтветить1
БДВ
# 4БДВ
Возникает и другой вопрос .....а что ребята в это время делали на улице без взрослых ....?Зачем в стране законы которые одни не соблюдают а другие не могут осуществить контроль .
Сегодня, 17:40   ЦитироватьОтветить0

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