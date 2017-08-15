В Гусеве на пешеходном переходе сбили двух подростков

15 август 2017, 11:28

14 августа 2017 года, в 22.20, в городе Гусеве на улице Школьной водитель автомобиля «Ауди 80» допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов в возрасте 16-ти и 17-ти лет, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.



Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения.

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