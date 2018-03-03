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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве разыскивают водителя, сбившего двух несовершеннолетних пешеходов

3 марта 2018, 20:32
В Гусеве разыскивают водителя, сбившего двух несовершеннолетних пешеходов
3 марта 2018 года около 8 часов 40 минут в Гусеве на улице Зои Космодемьянской водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на двух несовершеннолетних девочек (14 и 15 лет), переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся.

Пострадавшие с ушибами доставлены в больницу. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются личность и местонахождение водителя.

Госавтоинспекция обращается к очевидцам и свидетелям, располагающим сведениями о данном происшествии, сообщить об этом в отдел полиции города Гусева по телефонам 8(40142) 3-26-56, 3-37-58 или 3-24-10.
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maxim1976
# 1maxim1976
а где была система "безопасный город"?
Вчера, 21:15   ЦитироватьОтветить1
Житель
# 2Житель
Спали ещё....
Вчера, 21:27   ЦитироватьОтветить1
Житель
# 3Житель
Там тоже надо лежачих положить....и еще на пересечение суворова и достоевского...там тоже беспридел полный. И у нас тоже дети!!!!!!
Вчера, 21:29   ЦитироватьОтветить1
(%)
# 4(%)
Полицейских положить на выходе со двора Сапёрная 6 на Пушкина. Носятся,твари,как гончие.Тротуаров нет.Выходим на проезжую часть и рискуем. А с этим ДТП всё не так просто. Смотреть надо,куда прётесь.Там ведь светло и всё просматривается. Девки,вы не танки.
Вчера, 23:26   ЦитироватьОтветить2
Матвей
# 5Матвей
maxim1976,
По ходу ты уже в будущем живешь раз думаешь, что "безопасный город" на каждой улице и дворе. Наивный..
Сегодня, 00:44   ЦитироватьОтветить0

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