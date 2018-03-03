В Гусеве разыскивают водителя, сбившего двух несовершеннолетних пешеходов

3 марта 2018, 20:32

3 марта 2018 года около 8 часов 40 минут в Гусеве на улице Зои Космодемьянской водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на двух несовершеннолетних девочек (14 и 15 лет), переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся.



Пострадавшие с ушибами доставлены в больницу. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются личность и местонахождение водителя.



Госавтоинспекция обращается к очевидцам и свидетелям, располагающим сведениями о данном происшествии, сообщить об этом в отдел полиции города Гусева по телефонам 8(40142) 3-26-56, 3-37-58 или 3-24-10.

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