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На улице Свободы сгорел гараж и находящийся в нем автомобиль

30 август 2017, 06:50
На улице Свободы сгорел гараж и находящийся в нем автомобиль
29 августа 2017 года, в 18.07, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Свободы города Гусева. В группе одноэтажных кирпичных гаражей полностью выгорел гараж и находящийся в нем автомобиль.

Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета пожарно-спасательных части ПСЧ-13 в составе 6 человек и 2 единиц техники.

Имеется пострадавший.
Теги: пожар
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