Полиция Гусева проводит проверку по факту возгорания гаража

30 август 2017, 20:26

Вечером 29 августа в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» поступило сообщение о возгорании в гаражном обществе на улице Свободы районного центра. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.



По предварительным данным, пожар произошел в результате замыкания электропроводки автомобиля при проведении ремонта. 29-летний владелец гаража, находившийся в помещении, получил ожоги различной степени тяжести. Пострадавший госпитализирован.



В настоящее время полицейские проводят проверку. По результатам пожарно-технической экспертизы будут сделаны окончательные выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего.

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