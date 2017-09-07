Полиция Гусева разыскивает пропавшую Гречко Алёну Олеговну

7 сентябрь 2017, 16:26

Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается утратившая связь с отцом Гречко Алёна Олеговна, 1997 года рождения, зарегистрированная по адресу: г. Гусев, ул. Саперная.



Если вам что-либо известно о местонахождении Алёны Гречко, просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам 8(40143)3-24-10, 02 или 102.

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