Полиция Гусева разыскивает 40-летнего мужчину, утратившего связь с родственниками

24 август 2017, 12:48

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается утративший связь с родственниками Шамгин Андрей Николаевич, 1977 года рождения.Осенью 2015 года мужчина выехал на заработки в город Королев Московской области и с февраля 2017 года не выходит на связь со своей матерью. Место его нахождения неизвестно.Приметы: на вид 40 лет, рост 170-173 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза серые, на левом предплечье татуировка в виде букв «БТВ», на левой коленке родинка диаметром 2 см.Если Вы располагаете информацией о местонахождении Андрея Шамгина, просьба незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 8(4012) 552-605, 8(40143) 3-24-10, 02 или 102.